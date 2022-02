Dragon Ball Super, quali sono adesso gli Universi più forti in assoluto?

A differenza del manga di Akira Toriyama, il sequel Dragon Ball Super ha introdotto ulteriori universi. Non c'è più quindi il semplice universo dei saiyan protagonisti, ma altri mondi sconfinati e ricchi di guerrieri fortissimi. La situazione è stata messa in chiaro in particolare con il Torneo del Potere, in cui comparirono alcuni di questi.

Da quel momento in poi però in Dragon Ball Super non sono comparsi i guerrieri del multiverso e non è detto lo faranno a breve. Se ormai però conosciamo bene Jiren e gli altri, non si sa molto su alcuni degli altri universi di Dragon Ball Super. Il motivo è semplice: secondo Zeno, gli universi esclusi dal Torneo del Potere hanno un livello medio di potenza fin troppo elevato. Quali sono questi universi di Dragon Ball Super così forti?

Dei 12 universi finora conosciuti, sono quattro quelli esclusi dal Torneo del Potere a causa del loro livello fin troppo elevato e che sono stati quindi temporaneamente esclusi dalla cancellazione da parte di Zeno: l'universo 1, l'universo 12, l'universo 5 e l'universo 8. Rispettivamente, sono conosciuti come "l'universo supremo", "l'universo definitivo", "l'universo dell'equilibrio" e "l'universo diligente".

Sotto questi, potrebbe essere possibile inserire gli universi di Jiren e Goku dato che questi due guerrieri, nell'anime, si dice abbiano raggiunto il picco della potenza mortale quando si sono affrontati. In aggiunta, con le ultime saghe del manga, l'universo 7 ha visto la nascita di nuovi guerrieri forti.