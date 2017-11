Dragon Ball Super: uno sketch di Yuya Takahashi anticipa il prossimo scontro!

Uno degli animatori di Dragon Ball Super , ha diffuso viaun grazioso sketch in bianco e nero che raffigura i tre protagonisti dell’acceso scontro che potremo ammirare domenica mattina. Per giunta, l'immagine conferma un pericoloso spoiler...

Attenzione possibile Spoiler

Visionabile in calce all’articolo, il disegno ci mostra Goku ergersi in mezzo alle due Saiyan del Sesto Universo, Kale e Caulifla, che nella prossima puntata gli daranno nuovamente battaglia e ricorreranno persino alla fusione. In questo bellissimo sketch, lo sguardo del nostro eroe -qui disegnato di spalle- appare più terrificante che mai e sembra promettere uno scontro memorabile.



Neanche le avversarie, tuttavia, si direbbero da meno: nonostante Caulifla sia già abbastanza fiaccata, entrambe le donne Saiyan hanno lo sguardo puntato sul difensore della Terra, e in questa particolare illustrazione sfoggiano ciascuna un potara, gli strumenti indispensabili che permetteranno loro di dare vita alla super-guerriera Kafla.



Se dunque avevate ancora qualche dubbio circa la fusione delle due donne attraverso i potara, il disegno pubblicato da Takahashi dovrebbe aver fugato qualsiasi vostra incertezza. Ma di quanta forza disporrà questa nuova combattente? E soprattutto, a quali trasformazioni avrà accesso la donna nata dalla fusione tra due lottatrici in grado di trasformarsi rispettivamente in Super Saiyan 2 e Super Saiyan Berserker?

In attesa di poter visionare l’episodio, vi ricordiamo che Yuuya Takahashi è lo stimato artista che nell’episodio #110 di Dragon Ball Super ha contribuito a realizzare la forma “Ultra Istinto” di Goku.