Dragon Ball Super: uno spot pubblicitario suggerisce che Bulma avrà una nuova doppiatrice

è sempre più vicino alla sua conclusione, di conseguenza molti fan si sono a lungo chiesti se avremmo o meno rivisto il personaggio dientro la fine della serie, soprattutto dopo lo sfortunato decesso della sua doppiatrice originale... Ebbene, ora possiamo rispondere a quella domanda.

Come rivelato dal trailer dell’episodio che potremo visionare domenica mattina, Vegeta, nel mezzo del difficile scontro con Jiren, penserà a sua moglie Bulma e molto probabilmente questo gli darà la forza per continuare a combattere. Ma quale voce avrà la donna?



Mentre Toei Animation, qualche tempo dopo la triste dipartita della doppiatrice Hiromi Tsuru, aveva comunicato di non aver bisogno di trovare una sostituta, perché l’interprete vocale aveva già registrato le sue prossime battute, uno spot trasmesso sul circuito televisivo nipponico sembra suggerire che Bulma abbia invece trovato una nuova doppiatrice.



Visionabile in chiosa all’articolo, il filmato ha per protagonisti Bulma, Vegeta ed il loro nuovo nemico: la muffa. Mentre Vegeta cerca inizialmente di pulire il bagno con un devastante Final Flash, al fine di "punire" lo sporco accumulato, la moglie lo rimprovera, suggerendo che dovrebbe invece utilizzare uno speciale spray.



Sebbene gli spot a tema Dragon Ball siano piuttosto frequenti in Giappone, questo è attualmente unico, poiché Bulma sembrerebbe doppiata stavolta da Aya Hisakawa, un’interprete vocale nipponica nota per aver prestato la propria voce a Sailor Mercury, Skuld, Unohana, e molti altri personaggi conosciutissimi.



Toei Animation non ha ancora confermato se quella udibile nel filmato sia davvero la voce della Hisakawa, né se la “nuova arrivata” diverrà la nuova doppiatrice regolare di Bulma, ma soprattutto ci domandiamo se domenica, nel corso dell’episodio 128 di Dragon Ball Super, potremo ascoltare un’ultima volta la voce della compianta Hiromi Tsuru.



E voi, cosa ne pensate della doppiatrice che ha sostituito la Tsuru in questo spot? Non trovate che la sua voce somigli molto all'interprete vocale che l'ha preceduta?