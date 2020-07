Dragon Ball Super: le urla di Goku diventano la base di un beat, il video è virale

Tra Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT e il recente anime Dragon Ball Super, Goku ha urlato davvero tanto. Durante gli scontri, durante le trasformazioni, Goku si è particolarmente sgolato per dare sfogo alla sua rabbia e alla sua forza. Il grido di battaglia è ormai molto noto a chiunque abbia assistito alle serie animate della saga.

Chi rivede i quattro anime deve quindi aspettarsi grosse porzioni di Goku che urla. È ciò a cui ha assistito un fan di Dragon Ball che, durante la quarantena, ha deciso di guardare tutti gli episodi della serie. Solo che, durante la visione, gli è venuta in mente un'altra idea per passare il tempo sfruttando le sue capacità musicali e di mixing.

Il fan Smoodyboy ha postato su Reddit la sua realizzazione: un video della durata di poco più di un minuto ma diventato comunque virale. Prendendo frammenti di voce con le urla di Goku in seguito alle trasformazioni in Super Saiyan, l'appassionato musicante ha dato vita a un beat dove questo vocale fa da base. Nel video il ragazzo è in primo piano con dietro lo sfondo di Namek, mentre negli angoli spuntano alcune immagini di Goku tratte sia da Dragon Ball Z (quando si sta per trasformare in Super Saiyan 3) e da Dragon Ball Super (con l'attivazione del Super Saiyan Blue).

Anche questo riuscirà a diventare una musica da discoteca come lo Shinra Tensei Remix di Naruto?