Dragon Ball Super: l'uscita della nuova stagione è stata posticipata?

L'anime di Dragon Ball Super si è ormai concluso da più di un anno e secondo quanto svelato da alcuni rumors, sarebbe dovuto tornare con una seconda stagione a partire da marzo 2020. Secondo i colleghi americani di Comicbook però, la data di uscita potrebbe essere stata posticipata di diversi mesi per via di due piccoli "intoppi".

Il primo motivo che potrebbe portare ad un posticipo dovrebbe essere il lancio del nuovo film di Dragon Ball, ormai in produzione da diversi mesi. Durante un'intervista rilasciata da Toei Animation lo scorso maggio infatti, fu annunciato che gli sforzi per la realizzazione di un sequel di Dragon Ball Super: Broly sarebbero ripresi dopo il debutto di ONE PIECE: Stampede. Tutto questo potrebbe creare problemi allo sviluppo dell'ipotetico Dragon Ball Super 2.

Il secondo motivo dovrebbe essere l'insufficienza di materiale per la realizzazione dei nuovi archi narrativi. Per adesso, oltre al coverage di quanto trattato nel primo film, l'unico candidato per un adattamento dovrebbe essere il "Galactic Patrol Prisoner Arc" su cui si sta focalizzando il manga. Toei Animation starebbe quindi aspettando l'uscita del nuovo lungometraggio per avere le idee chiare sulla lunghezza della seconda stagione.

E voi cosa ne pensate? Vedremo una nuova serie nel 2020? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!