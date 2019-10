Dragon Ball Super: un utente immagina una fusione tra Vegeta e Broly, cosa ne pensate?

Il ritorno del giovane Saiyan Broly, reso canonico dall'ultimo film di Akira Toriyama, ha fatto segnare incassi da record ed è stato accolto come uno dei migliori film di Dragon Ball mai creati. A tal proposito, un utente ha immaginato quale potrebbe essere il risultato di una fusione tra il suddetto Broly e Vegeta, il principe dei Saiyan.

L'esito è visibile in calce all'articolo, nella fan art realizzata dal redditor in questione. Il vestiario ricorda molto quello di Gogeta, mentre il volto del nuovo personaggi è forse fin troppo simile a quello di Trunks del futuro. A parte la necessità di qualche ritocco comunque, il design sembrerebbe essere oltremodo ispirato.

I fan di Dragon Ball hanno passato anni a fantasticare su tutte le possibili fusioni che avrebbero potuto essere realizzate da Toriyama, purtroppo però, l'autore non è mai andato oltre quelle di Goku e Vegeta, Goten e Trunks e Kale e Caulifla. Chissà che in Dragon Ball Super 2 comunque, il mangaka non ci stupisca con qualcosa di nuovo.

E voi cosa ne dite? Quali altri fusioni vi piacerebbe vedere? Fateci sapere quale unione potrebbe funzionare lasciando un commento nel riquadro sottostante, e ovviamente non mancate di scriverci il vostro parere su questa particolare fan art!