Dragon Ball Super: ecco un cosplay dedicato a Kefla

Continuano i cosplay dedicati a Dragon Ball Super , atteso seguito di uno dei manga più famosi. Questa volta tocca a Kefla, fusione delle sorelle Saiyan Kale e Caulifla. Vediamo quindi la versione della cosplayer Mariam Rivera.

La foto è stata pubblicata sull'account di Instagram missbulmaxo, e ha riscosso subito un discreto successo, ricevendo più di sei mila like in pochissime ore.

Nonostante la relativa semplicità del vestito e del design generale del personaggio, pensiamo che non sia facilissimo riuscire a ricreare lo stile cartonesco dell'opera ambientata nel mondo creato dalla penna di Akira Toriyama. Il Saiyan dell'Universo 6 è presente in poche puntate, ma i fan hanno apprezzato molto la sfida appassionante che ha costretto Goku a ricorrere per la seconda volta all'Ultra Istinto. Solo Jiren dell'Universo 11 aveva costretto il protagonista ad usare questo potere, la fusione di Kale e Caulifla si è dimostrata quindi una delle sfide più difficili della serie, diventando così tra le più amate dai fan.

Chiudiamo la notizia con questa fan art di Dragon Ball Super con protagonista Vegeta, che ci mostra il rivale di Son Goku a seguito di un importante power up.

