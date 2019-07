Dragon Ball Super: vediamo le nuove action figure della serie

Dopo i festeggiamenti per i quattro anni di Dragon Ball Super, i fan delle avventure di Goku, Vegeta e di tutti gli altri combattenti della saga, possono finalmente dare un'occhiata alla nuova serie di action figure aventi come protagonisti i saiyan nati dall'estro di Akira Toriyama.

Con una grandezza compresa tra i 13 e i 17 cm, le nuove figure hanno come protagonista Goku in tre versioni differenti, la prima che farà piacere ai fan della saga di Dragon Ball Z vede Kakaroth con indosso la storica divisa da allievo, mentre l'altra ci fa vedere la bellissima trasformazione in super saiyan di quarto livello. Infine è presente Goku visto nella serie Dragon Ball GT. Oltre a lui troveremo le action figure dedicate a Broly e a Gogeta.

La posa dinamica inseme all'altezza contenuta, rendono queste statuette dei must nelle collezioni di ogni appassionato dell'opera di Akira Toriyama. La data di uscita non è ancora stata annunciata, anche se dovrebbe essere entro la fine del 2019. Invece non abbiamo ancora notizie riguardo il prezzo delle nuove figures.

Se dopo aver visto le immagini delle bellissime action figures, e cercate ancora altre informazioni sulle avventure di Son Goku, correte a leggere la news riguardo all'eventuale data di uscita di Dragon Ball Super 2.