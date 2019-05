Dragon Ball Super: vediamo una particolare fan art di Goku e Vegeta Super Saiyan God

Nell'ultimo capitolo del manga di Dragon Ball Super abbiamo potuto assistere al legame di Goku e Vegeta diventare più forte di fronte ad un imminente pericolo. Ed è proprio di questi due personaggi, trasformati in Super Saiyan God, che un fan ha voluto realizzare un'illustrazione, che presenta però i due personaggi con design molto particolare.

Mentre Akira Toriyama è stato candidato agli Eisner Award, il manga di Dragon Ball Super continua e vede i nostri protagonisti sul pianeta Neo Namecc intenti a difendere le Sfere del Drago dal malvagio Moro. I due personaggi Goku e Vegeta sono diventati, grazie al lavoro di un fan, protagonisti dell'artwork che potete trovare in fondo alla notizia.

L'illustrazione ci mostra i due protagonisti durante la trasformazione in Super Saiyan God, con la particolarità che questi ultimi risultano decisamente più giovani del momento in cui raggiungono quel tipo di potenziamento. Infatti, nonostante il corpo dei due Saiyan diventi effettivamente più snello durante la trasformazione, qui risultano quasi adolescenti. L'artista @ColagabunomiDB ha anche deciso di rappresentare Vegeta in una posa quasi femminile, molto lontana quindi da come conosciamo il Principe dei Saiyan!

Infine, vi ricordiamo che sabato 4 maggio andranno in onda su Italia 1 quattro episodi di Dragon Ball Super anziché tre!