Dragon Ball Super: Vegeta e il suo allenamento negli spoiler del capitolo 53!

Il manga di Dragon Ball Super sta procedendo senza troppa fretta, dando ampio spazio ai propri eroi di allenarsi contro la minaccia di Moro. Lo stregone, infatti, è un avversario estremamente ostico da affrontare, e per questo motivo Goku e Vegeta si sono separati per affinare le proprie tecniche.

Toyotaro continua la sua serializzazione su V-Jump senza intoppi, riprendendo la storia proprio da dove era terminata nel capitolo 52 di Dragon Ball Super. Le prime immagini spoiler del nuovo numero, infatti, sono finalmente arrivate, pronte a colmare alcune pressanti aspettative dei lettori. Le scan in questione, che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, arrivano direttamente dai profili di Geekdom e Dragon Ball Hype, famosi leaker e insider del franchise.

Dalle immagini spoiler, il capitolo pare concentrare gran parte delle sue pagine all'allenamento di Vegeta, giunto nel Pianeta Yardrat per apprendere nuove tecniche dagli abitanti del posto, proprio come accadde a Goku in seguito alla sua fuga da Nameck. Tuttavia, il principe dei Saiyan non sta avendo vita facile, anzi, pare stia avendo non poche difficoltà nell'apprendere gli insegnamenti degli yardratiani. Sulla Terra, intanto, Piccolo e Jaco stanno affrontando un combattimento, anche se visibilmente vittime dei colpi dei nuovi nemici, probabilmente scagnozzi di Moro.

In attesa dell'uscita ufficiale del capitolo 53 previsto per il 20 ottobre, cosa ne pensate delle prime immagini spoiler del nuovo numero di Dragon Ball Super? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.