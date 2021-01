Dragon Ball Super: Vegeta annienta Golden Freezer in questa statua da quasi 500 euro

Dopo soli quattro mesi di allenamento, Freezer è tornato a minacciare il pianeta Terra in Dragon Ball Super. Nonostante la sua nuova trasformazione, però, ancora una volta i Guerrieri Z sono riusciti a fermare i suoi piani malvagi. La sua cocente sconfitta è stata ripresa in questa figure da collezione.

Realizzata da KRC Studio, la statua vede Vegeta Super Saiyan Blue affrontare il temibile Golden Freezer, il quale viene messo al tappeto da un colpo sul volto esattamente come avvenuto in una delle scene dell'anime. L'oggetto da collezione presenta dettagli incredibili, come l'espressione sofferente e sorpresa dell'antagonista o il polverone alzato dal colpo, ed è disponibile in due varianti: una in cui il Principe dei Saiyan indossa la sua tuta da battaglia celeste e l'altra in cui indossa la versione grigia. Nonostante la sua versione dorata, Freezer è stato relegato ancora una volta negli inferi.

Alla base della statua è presente un piedistallo in simil pietra su cui è inciso il logo della serie di Akira Toriyama e Toyotaro. Alta ben 39 centimetri, la statua da collezione è già disponibile al preordine a un prezzo di 460 euro. Se avete amato la pellicola dedicata al ritorno di Freezer, vi sentirete obbligati ad acquistare questo fantastico pezzo. In attesa della nuova serie, l'anime di Dragon Ball Super torna con questo video fanmade. Un errore di traduzione in Dragon Ball Super potrebbe aver gettato luce su Vegeta.