Dragon Ball Super: Vegeta potrebbe apprendere una tecnica migliore dell'Ultra Istinto

Con l'ultra Isinto Perfetto a disposizione, Goku sembrava ormai divenuto irraggiungibile, un combattente perfetto in grado di sbarazzarsi di qualsiasi avversario con pochi colpi. Tuttavia, stando a quanto rivelato nel manga di Dragon Ball Super, esisterebbero altri poteri addirittura superiori.

Dopo essere riuscito a padroneggiare l'Ultra Istinto Perfetto durante il combattimento con Molo nella Saga del Prigioniero della Pattuglia Galattica, Goku sembrava essere arrivato su un livello irraggiungibile per Vegeta. Tuttavia, l'orgoglioso Principe dei Saiyan non intende farsi distaccare dal suo rivale e parrebbe aver già trovato un modo per eguagliarlo, o addirittura superarlo.

Il capitolo 68 di Dragon Ball Super vede Goku allenarsi insieme a Whis per domare alla perfezione l'Ultra Istinto. Nel frattempo, Vegeta sa bene che non riuscirebbe mai a controllare quello status, visto che la calma e la tranquillità non si addicono al suo stile, ma stimolato da Lord Beerus decide d'intraprendere un percorso tutto suo. Stando a quando affermato da Beerus, l'Ultra Istinto è una tecnica usata dagli angeli, mentre gli Dei della Distuzione hanno alcune abilità proprie.

A quel punto, Beerus apre una porta verso Vegeta, affermando che può guardarlo mentre mette in pratica alcune di queste abilità divine. Sfruttando l'allenamento in compagnia del Dio della Distruzione, il Principe dei Saiyan potrebbe dunque rimettersi sui binari e tornare a rivaleggiare alla pari con Goku. Scopriamo il motivo per cui Beerus non può controllare al 100% l'Ultra Istinto in Dragon Ball Super. Le origini di Granolah di Dragon Ball Super sembrano essere legate alla razza Saiyan.