Dragon Ball Super: Vegeta e il suo asso nella manica, ha superato l'eterno rivale?

L'eterno conflitto tra Goku e Vegeta, nel tempo, si è trasformato in una sorta di competizione in cui uno tenta assiduamente di diventare più forte dell'altro. Con l'introduzione dell'Ultra Istinto, tuttavia, quell'equilibrio tra i due eroi si è spezzato bruscamente. Ma cos'ha in serbo Toyotaro nei prossimi capitoli di Dragon Ball Super?

Il Principe è finalmente sceso sul campo di battaglia, mostrando tra l'altro di aver appreso la tecnica del teletrasporto. Con l'uscita degli spoiler completi, Vegeta ha rivelato che quella sarà la prima e l'ultima volta che ricorrerà a una delle abilità di Goku, un espediente narrativo utilizzato dal sensei per riportare l'iconico eroe sulla Terra. Ad ogni modo, l'ambizioso saiyan è particolarmente fiducioso in sé stesso e non ha perso tempo a punzecchiare lo stesso Molo di aver sfidato dei rivali di gran lunga più deboli di lui.

Ed è proprio in questa occasione che Vegeta rivela a Goku di aver imparato una tecnica di gran lunga superiore a quelle mostrate finora, un asso nella manica cruciale contro il terribile stregone. La trasformazione nell'iconico Super Saiyan Blue è accompagnata dallo stupore di Gohan e Piccolo che non notano nel saiyan alcuna differenza rispetto al Torneo del Potere. Che la confidenza del padre di Trunks celi un potere persino superiore all'Ultra Istinto di Goku? Se così fosse, questa sarebbe una delle prime volte che il manga propone in pompa magna uno scontro del Principe dei Saiyan con un potere nettamente superiore rispetto a quello del celebre protagonista. E chissà, inoltre, che Vegeta riesca nell'impresa in cui il suo rivale ha miseramente fallito.

Secondo voi, invece, qual è l'asso nella manica di Vegeta? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento qua sotto.