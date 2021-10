Dragon Ball Super: Vegeta contro Beerus a colori nelle tavole ufficiali

Gli ultimi capitoli di Dragon Ball Super hanno finalmente riportato in auge Vegeta che è notevolmente migliorato rispetto al precedente arco narrativo dove non è riuscito a spiccare contro il potente Molo. Toriyama e Toyotaro hanno così dedicato un paio di capitoli ai due saiyan per allenarsi ancora e migliorare le proprie tecniche.

Beerus ha deciso di allenare Vegeta personalmente per aiutarlo ad apprendere l'Ultra Ego, una tecnica divina che pone le sue radici sull'hakai e sul carattere del Principe dei Saiyan. Il nostro eroe è riuscito così a far suo il potere della distruzione e a combattere e a tenere testa a Granolah che nel frattempo è diventato il guerriero più forte dell'universo grazie ad un desiderio espresso al drago di Cereal.

A tal proposito, recentemente sono trapelate le prime immagini promozionali del nuovo volume di Dragon Ball Super a colori che apre ufficialmente la Saga del Sopravvissuto Granolah. Le tavole promo in questione, le stesse allegate in calce alla notizia, sono dedicate all'addestramento di Vegeta proprio con Beerus con quest'ultimo che riesce facilmente a mettere sotto scacco il Principe dei Saiyan in Super Saiyan Blue.

E voi, invece, cosa ne pensate di queste immagini a colori ufficiali, non vedete l'ora di vederle animate? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.