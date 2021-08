Dragon Ball Super: Vegeta, un ciclo che continua a ripetersi: Toriyama sotto accusa!

Nulla da fare, Akira Toriyama ha nuovamente "trollato" i suoi lettori. Quando si pensava che Vegeta avesse sconfitto la sua maledizione, ecco che il sensei ha ribaltato la situazione. Il Principe dei Saiyan pare essere stato sconfitto per l'ennesima volta, chi lo salverà?

Il capitolo 74 di Dragon Ball Super aveva lasciato i lettori con il fiato sospeso: Vegeta aveva raggiunto una nuova trasformazione ed era finalmente pronto a conquistare la scena ai danni di Granolah e Goku.

Recentemente giunto su MangaPlus, il capitolo 75 dell'opera di Toriyama e Toyotaro ha inizialmente alimentato i sogni dei fan: per la prima volta sembrava che il Principe dei Saiyan stesse per sconfiggere un antagonista principale. Tuttavia, l'iconico sensei ha riserbato a Vegeta il solito trattamento, infrangendo i cuori dei fan. L'Ultra Ego non è stato sufficiente per sconfiggere Granolah, che ora è più potente che mai. Con Vegeta a tappetto, e Goku che sembra non ancora in grado d'intervenire, chi salverà il principe?

Quanto accaduto in questo capitolo, però, ha portato la community a insorgere. I fan, contrariati, hanno espresso tutto il loro disappunto sui social media. In calce all'articolo, trovate alcuni dei commenti più irriverenti. Persino il doppiatore di Vegeta si è detto deluso, ecco il suo tweet.