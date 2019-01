Dragon Ball Super: Vegeta contro Lord Beerus nelle repliche su Mediaset Italia 2

Sono già trascorse alcune settimane da quando la rete Mediaset Italia 2, con somma disperazione dei fan, ha trasmesso le ultime puntate doppiate in italiano di My Hero Academia. Di conseguenza, il fortunato slot serale occupato in precedenza della seguitissima serie d’animazione è stato al momento assegnato alle repliche di Dragon Ball Super.

Lunedì 21 gennaio, di conseguenza, potremo rivedere ancora una volta il breve - ma intenso - combattimento tenuto da Vegeta e Lord Beerus nei primi episodi di Dragon Ball Super, quando il Dio della Distruzione del Settimo Universo è giunto sulla Terra alla ricerca del cosiddetto “Super Saiyan God”.



Di seguito vi proponiamo, come sempre, i titoli e le trame degli episodi che a breve potremo visionare sulla rete Mediaset Italia 2 (canale 120 del digitale terrestre).

Dragon Ball Super - Episodio #05 - GOKU CONTRO LORD BEERUS



Data: lunedì 21 gennaio 2019, ore 21:15 - 21:43

Trama: "Lord Beerus chiede informazioni a Goku e Re Kaio riguardo il "Super Saiyan God", ma senza risultati."

Dragon Ball Super - Episodio #06 - NON FATE ARRABBIARE IL SIGNORE DELLA DISTRUZIONE!



Data: lunedì 21 gennaio 2019, ore 21:43 - 22:11

Trama: "Re Kaio convince Goku a restare sul suo pianeta e a non andare alla festa di compleanno di Bulma."

Dragon Ball Super - Episodio #07 - LA TRASFORMAZIONE DI VEGETA



Data: lunedì 21 gennaio 2019, ore 22:11 - 22:38

Trama: "Dopo Majinbu, anche Goten, Tensing, C-18 e Gohan cercano di fermare Lord Beerus, ma senza successo."

Dragon Ball Super - Episodio #08 - UN'ULTIMA OPPORTUNITA'



Data: lunedì 21 gennaio 2019, ore 22:38 - 23:06

Trama: "Lord Beerus, l'essere piu' potente al mondo, vuole distruggere la terra. Dona al maialino Oscar la possibilita' di evitare tutto cio' con una sfida a morra cinese."

E voi, guarderete ancora una volta il furioso combattimento di Vegeta e Lord Beerus?