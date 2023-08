Dragon Ball Super: Vegeta è davvero un padre migliore di Goku?

Dragon Ball è uno shonen incentrato sui combattimenti, ma in cui non mancano scene commoventi che impartiscono lezioni su concetti come amore e famiglia. Tuttavia, il protagonista della serie di Akira Toriyama ha una brutta nomina tra i fan. Davvero Goku è un pessimo padre e Vegeta è un genitore migliore di lui?

In quanto appartenenti alla razza Saiyan, lo scopo di Goku e Vegeta è quello di combattere e diventare più forti per affrontare sfide sempre più ardue e battere nemici più potenti di loro. Tuttavia, il tempo passato sul pianeta Terra ha reso il loro carattere molto più umano. Se Goku è cresciuto come un bambino umano sin dall'infanzia, questo vale soprattutto per Vegeta, lontanissimo dai tempi in cui fece il suo esordio.

Sia Goku che Vegeta hanno formato una famiglia, divenendo dei padri orgogliosi ma troppo spesso assenti. Tuttavia, a differenza di Goku, la cui reputazione come padre è a dir poco pessima, Vegeta viene considerato un genitore ideale. Ma sarà davvero così?

Per un buon rapporto genitori-figli è essenziale una fiducia incrollabile, cosa che Trunks non può avere in Vegeta. Il piccolo Saiyan mezzo sangue ha visto suo padre farsi possedere da Babidi e in quanto Majin Vegeta uccidere innocenti e combattere i propri amici.

Vegeta non è un padre presente, esattamente come non lo è Goku. Anche nei momenti di pace, Goku e Vegeta sono presi totalmente dagli allenamenti, che ormai si svolgono lontani dalla Terra. I momenti tranquilli e festosi che è possibile passare in famiglia sono dunque pochissimi. Gli unici attimi in cui vediamo infatti Vegeta e Goku legare con i propri figli è durante le sessioni di allenamento congiunte. Tuttavia, a differenza del rivale, il Principe dei Saiyan costringe suo figlio ad allenamenti impossibili per un bambino, trattandolo come si farebbe come un vero nemico, e impedendogli di giocare se non ottiene i risultati voluti. Vegeta è diventato un personaggio migliore in Dragon Ball, ma forse non è abbastanza,

Se persino Akira Toriyama pensa che Goku sia un padre disastroso, lo stesso non può dirsi di Vegeta. Il Principe ha dimostrato il suo affetto in svariati modi, ma bisogna prendere in considerazione anche i suoi più che evidenti lati negativi.