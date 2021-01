Dragon Ball Super: Vegeta può davvero superare Goku senza l'Ultra Istinto?

Finalmente Akira Toriyama e Toyotaro hanno preso la decisione di separare le strade di Goku e Vegeta in Dragon Ball Super, allontanando il Principe dei Saiyan dai costanti tentativi di raggiungere lo stesso livello del rivale. Ma potrebbe mai riuscire Vegeta a superare Kakaroth senza le potenzialità dell'Ultra Istinto?

Per quanto abbiamo visto finora, l'Ultra Istinto appare come la tecnica più completa e potente, complice soprattutto una serie di livelli che di fatto preannunciano grossi margini di miglioramento per una forma già di per sé straordinariamente potente. Whis ha già infatti avvertito Goku che può diventare ancora più forte di così, sintomo che l'Ultra Istinto cela in realtà potenzialità che ancora non abbiamo visto del tutto.

Nel caso di Vegeta, che vuole superare il rivale seguendo un'altra strada, le cose appaiono più complesse. Nel corso della saga di Molo, il Principe dei Saiyan si è allenato per apprendere nuove tecniche ma che di fatto sono state inutili contro l'avversario. La velocità dello stregone era di gran lunga superiore a quella di Vegeta che, senza l'Ultra Istinto, ha potuto fare ben poco se non un ruolo di supporto. Allo stato attuale delle cose, Dragon Ball Super ha introdotto dei livelli di potere in cui i duelli si affrontano ai limiti della velocità dove i colpi sono così rapidi che la logica non è più sufficiente a prevedere le mosse avversarie e ad evitarle.

Proprio per questo, potrebbe non essere sufficiente per Vegeta apprendere soltanto delle tecniche di un dio della distruzione. In tal senso, ancora una volta, potrebbe essere fondamentale una nuova evoluzione del Super Saiyan per essere al pari di Goku in termini combattivi, magari la cosiddetta forma "Purple", anche senza l'ausilio dell'Ultra Istinto. Secondo voi, invece, Vegeta può superare il rivale procedendo per un'altra strada? Se sì, saranno sufficienti i poteri di un dio della distruzione? Diteci cosa ne pensate, come di consueto, nello spazio dedicato ai commenti.