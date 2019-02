Dragon Ball Super: Vegeta Dio della Distruzione? Ripsonde la voce americana di Bulma

Nelle scorse ore, nell'ambito di un'intervista, la doppiatrice americana di Bulma si è espressa sulla possibilità di vedere Vegeta diventare un Dio della Distruzione nel corso delle vicende di Dragon Ball Super. La prospettiva, per quanto sia difficile, non è affatto impossibile, come la serie ha spesso lasciato intendere...

Dragon Ball Super ha investito una buona parte del suo fascino e della sua novità nella figura, carismatica e potentissima nella sua caratteristica anarchia, del Dio della Distruzione. Il ruolo di questo specifico essere ha sicuramente come prerogativa il potere, e Lord Beerus, che interpreta questo ruolo nell'Universo 7, non è di certo mancante sotto questo aspetto.

Quello che in molti si sono chiesti è: sarai lui a farsi carico di questa responsabilità per sempre? Oppure arriverà il momento di abdicare e ci sarà qualcuno pronto ad ereditare la carica?

A questa domanda molti appassionati hanno risposto a modo loro, proponendo di volta in volta nomi differenti, ma uno è sicuramente quello che ha riscosso il consenso più ampio: stiamo parlando del principe dei saiyan, Vegeta, che non fatichiamo ad immaginare in questo contesto, data la sua innegabile forza, continuamente in aumento, la sua dedizione incrollabile e il fascino carismatico che da sempre esercita verso il suo prossimo

Per questo quando Comicbook ha intervistato la doppiatrice americana di Bulma, storica compagna del rivale di Goku, l'argomento non ha potuto che saltare fuori. Alla domanda su quale futuro Monica Rial desideri per Vegeta, ecco la risposta della doppiatrice:

"È una domanda che mi è stata fatta spesso da quando è uscito Dragon Ball Super: Broly. A me piacerebbe molto vederlo diventare un Dio della Distruzione. Credo che sarebbe davvero fantastico, e credo che io sarei una splendida moglie in quel caso. Credo che sarebbe grandioso."

Su quello che accadrebbe a Lors Beerus in quel caso, la Ridal risponde ironicamente "oh, lui diventerà la prossima Bulma, lui diventerà...un baby sitter!".

La cosa interessante è che la serie sta andando proprio nella direzione che apre le porte a questo tipo di transizione, con l'ultimo lungometraggio che ci restituisce un Whis ambiguo, come se fosse alla ricerca di un nuovo pretendente per il ruolo di Dio della Distruzione nel settimo universo.

Che ne pensate? Vi piacerebbe vedere Vegeta in questo ruolo alla fine di Dragon Ball Super?