Dragon Ball Super: Vegeta sarà il Dio della Distruzione? Parliamone

Mentre il manga di Dragon Ball Super continua a raccontare la battaglia tra i protagonisti e il sopravvissuto Granolah, un'idea ronza nelle teste di tantissimi appassionati, e capitolo dopo capitolo continuano ad arrivare certezze. La teoria in questione riguarda Vegeta, il principe dei Saiyan, e quello che potrebbe essere il suo futuro da guerriero.

Secondo molti lettori, Vegeta potrebbe diventare il successore del Dio della Distruzione dell'Universo 7, così come Toppo per il sesto Universo. Tra allenamenti, sfide e prove di forza, infatti, il Saiyan sembra aver stretto un'ottimo rapporto con Beerus, e al momento non mancano gli indizi che sembrerebbero puntare in questa direzione.

In cima all'articolo potete dare un'occhiata al video realizzato per il nostro canale YouTube Everyeye Plus, dove abbiamo spiegato nel dettaglio quali sono le ragioni per cui Vegeta meriterebbe tale posizione. A tutto questo si aggiunge il ruolo di Goku, ormai sempre più vicino al potere degli Angeli dopo gli allenamenti con Whis, altro indizio che sembrerebbe supportare questa tesi.

E voi cosa ne pensate? Vi sembra plausibile? Guardate il nostro video e fateci sapere la vostra nei commenti! Noi intanto vi salutiamo lasciandovi agli spoiler di Dragon Ball Super 73, in uscita alle ore 17:00 del 20 giugno su MangaPlus.