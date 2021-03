Dragon Ball Super: Vegeta è un dio della distruzione, ma lo stile è quello di Shintani

Alla luce degli attuali risvolti del manga di Dragon Ball Super vi è un elemento che è entrato a gamba tesa direttamente tra le aspettative dei fan: Vegeta Dio della Distruzione. Anche se non ci sono conferme a riguardo, se non teorie e speculazioni, le possibilità che il Principe si avvicini a tale stadio non sono poi così remote.

Anche se Vegeta non è immune all'hakai come qualcuno ha immaginato, il Saiyan ha dimostrato di avere tutte le caratteristiche fisiche e mentali per poter apprendere parte dei poteri di un dio della distruzione. Beerus si è infatti reso conto che Vegeta ha le potenzialità per poter imparare una porzione delle sue tecniche, allenamento che invece Goku non potrebbe mai intraprendere per via della sua personalità forse fin troppo pura.

Ad ogni modo, in rete i fan hanno già cominciato da un pezzo ad immaginare come apparirebbe l'iconico personaggio in chiave dio della distruzione. Un artista, un certo MohaSetif, ha provato a fornire la sua interpretazione del protagonista ma con lo stile di Naohiro Shintani, character designer di Dragon Ball Super: Broly. Il risultato in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, lo ritrae dunque a torso nudo, con un particolare colore degli occhi, ma con il tipico alone dell'aura di un dio della distruzione.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa raffigurazione di Vegeta, vi piace? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato qua sotto.