Dragon Ball Super: Vegeta dio della distruzione, la teoria diventa sempre più realtà

Il capitolo 68 di Dragon Ball Super ha ufficialmente dato il via alla Saga del Sopravvissuto Granola, e dopo una breve attenziona posta ad un flashback di questo nuovo personaggio, sia il Dio della Distruzione Beerus che l'angelo Whis hanno rivelato importanti dettagli riguardo i futuri allenamenti di Goku e Vegeta.

L'Ultra Istinto infatti sarebbe composto da più livelli, e il protagonista sembra aver appena raggiunto unicamente il primo. Per quanto riguarda il futuro del Principe dei Saiyan, un'interessante conversazione con Beerus sembra aver aperto una nuova strada, verso poteri divini capaci di fargli raggiungere il livello del suo rivale Kakarot, ma totalmente diversi dall'Ultra Istinto.

Sia per gli indizi presenti nel post pubblicato qualche giorno fa, dove lo stesso Vegeta prometteva di superare Goku, sia per le illuminanti parole di Beerus, sembra proprio che il destino del Principe dei Saiyan sia quello di diventare un Dio della Distruzione, come molti fan dell'opera avevano già pensato diversi mesi fa. Beerus riesce infatti a catturare l'attenzione di Vegeta con poche parole: "L'Ultra Istinto non è l'unica tecnica degli dei. È solo una specialità degli Angeli. O pensavi davvero che noi Dei della Distruzione avremmo corso da una parte all'altra usando una mossa in cui devi mantenere il cuore calmo e tranquillo?"

Colpito da quanto detto, Vegeta gli chiede immediatamente di allenarlo, e nonostante Beerus si rifiuti lo invita ad assistere ai suoi esercizi, da cui potrebbe sempre rubare qualche tecnica interessante. La scena si conclude in fretta e si sviluppa per le due tavole che trovate in calce, ma ha sicuramente posto le basi per un'ulteriore evoluzione dei poteri di Vegeta.

Ricordiamo che il capitolo 68 di Dragon Ball Super è disponibile su MangaPlus, e vi lasciamo a Vegeta Super Saiyan Purple, la nuova forma che vorrebbero i fan.