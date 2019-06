Dragon Ball Super, quel momento in cui Vegeta divenne sponsor dei frigoriferi Toshiba

Quando un'opera diventa tanto imponente inizia a fronte a campagne marketing sempre più consistenti che, anche piuttosto spesso, corrispondono a pubblicità geniali. Lo sa bene il franchise di Akira Toriyama, Dragon Ball Super, al centro di nuove clip promozionali divenute virali in un battibaleno.

Protagonista assurdo di questa campagna pubblicitaria ha il nome più inaspettato di tutti, nientemeno che Vegeta, il Principe dei Saiyan. Vorremmo fare anche qualche battuta su come sia caduto in basso l'orgoglioso personaggio di Dragon Ball Super, eppure vogliamo prendere con molta più ironia la clip che ha unito il nostro caro Saiyan ai frigoriferi Toshiba, nel crossover più strano degli ultimi anni.

Descrivendo rapidamente cosa accade nel video, che potete ammirare in calce alla news, veniamo catapultati in una genuina scena di famiglia, un pranzo quotidiano in cui Bulma, Trunks e Vegeta consumano il loro gigante pasto. La conservazione della Capsule Corporation diventa poca roba in confronto ai modernissimi strumenti Toshiba, che permettono di preservare la qualità del cibo e poterne usufruire in ottimo stato, perfetto per un abbuffata domenicale.

"Vegeta SUMMER", è questo l'orgoglioso nome della campagna marketing, in cui i partecipanti alla lotteria organizzata dalla famosa azienda nipponica potranno vincere in esclusiva i prodotti originali della collaborazione e degli stessi ingredienti di lusso per un pasto sinonimo di qualità. Avete tempo fino al 18 agosto per partecipare all'estrazione e, chissà, diventare magari grandi esperti di conservazione e rendere felice il vostro partner Saiyan. Anche l'altra bandiera Toei Animation può vantare di una pubblicità di tutto rispetto, come i famosi noodle giapponesi di ONE PIECE, che ci hanno presentato un nuovo e simpatico character design e una storia che pare prendere vita nelle prossime puntate della campagna promozionale.

Ma tornando a Dragon Ball Super, vi ricordiamo che è stato recentemente svelato il nome del sondaggio del Goku Day, in cui i fan hanno votato il loro Goku preferito.