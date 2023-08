Dragon Ball Super: Vegeta diventerà più forte di Goku prima della fine della serie?

Goku è il Guerriero Z più potente dell'universo narrativo di Dragon Ball Super, ma soprattutto negli utlimi archi narrativi dell'opera di Toyotaro Vegeta sta tentando in tutti i modi di uscire dalla sua ombra, dapprima imparando nuove tecniche dagli Yardrat, e poi conquistando l'Ultra Ego dagli insegnamenti sull'hakai di Lord Beerus.

Il rapporto di rivalità, amicizia e talvolta odio tra Goku e Vegeta è uno dei fattori trainanti della narrazione di Dragon Ball Super. Tuttavia, almeno finora, il Principe dei Saiyan non è mai riuscito a dimostrarsi effettivamente superiore a quello che dovrebbe essere un semplice Saiyan di basso rango. Prima della fine di Dragon Ball Super, Vegeta riuscirà a superare Goku?

I passi in avanti sul piano psico-fisico di Vegeta sono netti ed evidenti. Il principe ha intuito di non poter controllare l'Ultra Istinto e per la prima volta in vita sua ha deciso di non inseguire Goku, ma di ottenere un livello di potenza tale da poterlo battere creando una sua strada. È questo, oltre agli insegnamenti del Dio della Distruzione Beerus, che lo ha portato verso l'Ultra Ego. Ma la domanda è lecita, Vegeta potrà dimostrarsi più potente di Goku prima dell'epilogo di Super?

Le numerose sconfitte subite hanno trasformato Vegeta in un personaggio migliore. Nell'arco narrativo che adatta il film Super Hero, attraverso un'attenta introspezione e la meditazione, Vegeta ha intuito il motivo per cui non ha mai vinto uno scontro in Dragon Ball Super. La situazione sembra dunque destinata a cambiare.

L'Ultra Ego sembra avere un potenziale maggiore dell'Ultra Istinto, poiché a ogni colpo subito e a ogni nuovo scontro Vegeta diviene automaticamente più forte. L'acquisizione completa della tecnica dell'Hakai, inoltre, sarà fondamentale per permettere a Vegeta di poter sperare di superare Goku. Pur avendo tutte le carte in regola per farlo, non sarà facile per Toyotaro concludere Dragon Ball Super con un Vegeta più forte di Goku. Nel frattempo il Principe dei Saiyan ha compiuto l'impresa che da tempo attendeva nei post-credit di Dragon Ball Super: Super Hero.