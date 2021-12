Dragon Ball Super: Vegeta sta eclissando Goku? Parliamone

Quella a cui stiamo assistendo, è senza ombra di dubbio la saga di Vegeta. Da diversi capitoli a questa parte, infatti, il Principe dei Saiyan è riuscito a mettere in ombra il suo eterno rivale. Ma i lettori di Dragon Ball Super sono realmente pronti a vedere Vegeta eclissare Goku?

Che il futuro di Dragon Ball Super sarebbe stato nelle mani di Vegeta, lo si poteva evincere già dalla fine del combattimento contro Molo. Nonostante il lungo allenamento su Yardrat, infatti, il principe aveva contribuito solo marginalmente alla vittoria finale. Con il suo orgoglio Saiyan ferito nel profondo, si era ripromesso di battere un giorno il suo rivale. E ciò, sta ora accadendo nella Saga di Granolah.

Affrontando il vendicatore Cerealiano, Vegeta ha mostrato l'Ultra Ego, nuova trasformazione totalmente inversa all'Ultra Istinto di Goku. Ma non è solamente con la forza bruta che sta battendo Kakarot. Durante tutto il corso di questo arco narrativo, sta dimostrando di essere cresciuto non solo come guerriero, ma anche come uomo.

Dalle scuse al popolo Namecciano, all'accettazione dell'eredità dei Saiyan, al prepararsi alla morte e al supportare Granolah affidandogli la sua stessa vita, Vegeta è una persona nuova. Un percorso diametralmente opposto a quello intrapreso da Goku, che sembra sempre più un simpatico bamboccione. Quest'ultimo, anche quando ha scoperto l'identità di suo padre Bardack, ha infatti reagito in maniera piuttosto insipida.

Si potrebbe quindi dire che Vegeta abbia in un certo senso già superato Goku, almeno sul lato umano. Se questo avverrà anche sul terreno di battaglia, è ancora presto per dirlo. Vi lasciamo alla potenza di Gas in Dragon Ball Super 79 e allo scontro tra i più forti dell'universo, la prima battaglia senza Saiyan di Dragon Ball Super.