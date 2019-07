Dragon Ball Super: Vegeta imparerà la tecnica del Teletrasporto?

IL capitolo 50 del manga di Dragon Ball Super ha finalmente fatto il suo arrivo e sembra che diversi colpi di scena abbiamo la cambiato le carte in tavola. Il violento scontro contro di Goku, Vegeta e Majun Bu contro il malvagio Moro sembra che stia per volgere al termine e il capitolo è terminato con un evento che i fan aspettavano da tempo.

Sembra infatti che anche Vegeta riuscirà ad apprendere la tecnica di Teletrasporto. Mentre le scan del capitolo 50 di Dragon Ball Super, che vi ricordiamo essere disponibile sull'applicazione ufficiale di Shueisha, Manga Plus, sono finalmente arrivare, sembra che Vegeta non sia mai andato giù di essere stato salvato dal Teletrasporto di Goku.

Come ben saprete, il più grande rivale di Vegeta è sicuramente Goku, con cui tende a confrontarsi ogni volta, riuscendo però a spingersi al limite nel tentativo di superarlo. Quando Goku si ritira con gli altri nel quartier generale della pattuglia galattica per riprendersi dallo scontro con Moro, Vegeta si separa da loro, in quanto il suo orgoglio Saiyan non gli permette di permette di farsi aiutare.

Vediamo così Vegeta dirigersi verso un'altra destinazione, il Pianeta Yardrat, lo stesso pianeta dove Goku, dopo aver sconfitto Freezer, ha appreso la tecnica del Teletrasporto.

Infine, vi ricordiamo che il capitolo 50 di Dragon Ball Super ha finalmente rivelato il terzo desiderio di Moro.