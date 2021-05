Dragon Ball Super: Vegeta è in qualche modo legato al passato di Granolah?

Il tanto atteso combattimento tra Goku, Vegeta e Granolah è finalmente cominciato nel capitolo 72 di Dragon Ball Super. Con il cacciatore intergalattico che si è guadagnato il titolo di essere "più forte dell'Universo" i due Saiyan sembrano in difficoltà, ma improvvisamente Vegeta sembra ricordarsi qualcosa sui Cerealiani.

Con gli Heeter che apparentemente sembrano riuscire nel loro piano, la battaglia tra i Guerrieri Z e il vendicatore dei Cerealiani è esplosa sul pianeta. Nonostante Goku e Vegeta si siano allenati intensamente in seguito alla conclusione dell'Arco di Molo, il desiderio espresso da Granolah sembra averlo posto su un livello completamente diverso.

Avvertendo la presenza dei due Saiyan, Granolah lo attacca da lontano, con una precisione e una rapidità mai viste prima. Dopo un colpo mortale inferto a Goku, che è riuscito a rialzarsi solamente grazie a un Senzu, il cacciatore di taglia addirittura rivela che grazie al suo particolare occhio riesce a vedere i punti deboli dei suoi avversari e lo scorrere del sangue.

Ascoltando queste parole e studiando la morfologia dell'ambiente circostante, Vegeta sembra improvvisamente intuire qualcosa. Indagando nei dintorni, il Principe dei Saiyan trova infine l'impronta di una zampa di un Oozaru, segno che i membri della razza guerriera sono passati di lì.

Vegeta sembra rendersi conto i Saiyan, sotto il comando di Freezer, hanno fatto razzia del Pianeta Cereal, la cui popolazione era famosa in tutto l'Universo proprio per la particolare abilità oculare. Ma Vegeta era già nato quando suo padre, il Re Vegeta, impartì l'ordine di distruggere i Cerealiani? E in tal caso, ha avuto a che fare con questo genocidio?

Nel capitolo 73 di Dragon Ball Super, il Principe potrebbe ricordare ulteriori informazioni su Granolah e la sua razza. Scoprendo la verità, l'antagonista di questa nuova saga di Dragon Ball Super potrebbe cambiare.