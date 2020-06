Dragon Ball Super: Vegeta e Molo, un riciclo del combattimento contro Metal Cooler?

Puntuale, come al solito, Toyotaro ha già iniziato a stuzzicare i propri lettori rilasciando le bozze del prossimo capitolo di Dragon Ball Super che danno inizio alla battaglia tra Vegeta e Molo. Alcuni fan, tuttavia, non hanno potuto fare a meno di esprimere le proprie perplessità in merito a un richiamo forse un po' troppo palese.

Nonostante i cambiamenti fisici, nelle prime pagine del capitolo 61 il Principe dei Saiyan sembra essere piuttosto in difficoltà contro il potente stregone, seppur stia ancora nascondendo un evidente asso nella manica. Ad ogni modo, già sin dal debutto di Vegeta nel bel mezzo della battaglia per salvare Goku da morte certa, i fan dell'opera avevano fortemente paragonato l'arrivo improvviso del personaggio alla medesima scena del film Dragon Ball Z: L'invasione di Neo Namek.

Le prime bozze del manga, inoltre, sembrano avere ulteriori punti in comune con la pellicola, sia nelle espressioni facciali che in alcuni colpi che i protagonisti e Metal Cooler si infliggevano a vicenda. In calce alla notizia è possibile dare una prima occhiata alle vicende in questione, ma vi suggeriamo di recuperare l'intero combattimento del lungometraggio per approfondire ulteriormente l'argomento. Ad ogni modo, non sarebbe la prima volta che Toyotaro recupera nel suo manga alcune iconiche scene direttamente dalle opere antecedenti a Dragon Ball Super.

E voi, invece, avete notato questa somiglianza o sono frutto di teorie infondate da parte degli appassionati? Diteci la vostra opinione a riguardo, come sempre, con un commento nell'apposito spazio qua sotto.