Dragon Ball Super: sarebbe un passo in avanti se Vegeta non imparasse l'Ultra Istinto

Vegeta è come il vino, più invecchia più diventa buono. Negli anni e con lo sviluppo della storia di Dragon Ball, il principe dei Saiyan è stato sicuramente uno dei personaggi che più è cambiato e maturato. Anche ora, con la nuova serie di Dragon Ball Super, la crescita di Vegeta sta continuando.

Una crescita, ci sentiamo di dire, molto positiva. Se Vegeta ha saputo conquistare i cuori di moltissimi fan evolvendosi passo dopo passo in una versione migliore di sé stesso, è anche vero che è sempre stato all'ombra di Goku. Rincorreva continuamente il protagonista della serie, cercando di eguagliarne il potere e raggiungere lo stadio che l'altro aveva già raggiunto prima di lui. In Dragon Ball Super, però, soprattutto dalla saga del Torneo del Potere in poi, le cose sembrano essere cambiate.

Vegeta sta assumendo sempre più una propria identità, allontanandosi dal cono d'ombra in cui Goku lo aveva fatto precipitare. Lo si è visto quando ha raggiunto uno stadio superiore del Super Saiyan Blue: il Super Saiyan God SS Evolution durante il Torneo del Potere, forma esclusiva del suo personaggio, e lo si sta vedendo nella saga del Prigioniero della Pattuglia Galattica.

Infatti, negli ultimi capitoli, abbiamo potuto capire, anche se non ne abbiamo la sicurezza, che rispetto a Goku, che sta percorrendo la strada dell'Ultra Istinto, Vegeta, andando su Yardrat, sta seguendo un sentiero diverso che lo porteranno a sviluppare tecniche e poteri solo a lui congegnali. Tutto questo ci spinge ad affermare che sarebbe meglio se il principe dei Saiyan non arrivi mai a dominare l'Ultra Istinto del rivale. E non perché sarebbe scontato che lo facesse, ma perché è giunto, per Vegeta, il momento di uscire definitivamente dall'ombra di Goku e realizzarsi completamente raggiungendo livelli e trasformazioni accessibili solo da lui. In parole povere, se non imparasse l'Ultra Istinto, potrebbe imboccare un sentiero diverso, il quale darebbero più profondità a un personaggio che, negli anni, è cresciuto moltissimo e ha saputo conquistare i cuori anche dei fan più scettici.

Voi cosa ne pensate? Come vedete l'evoluzione del principe dei Saiyan?

