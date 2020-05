Dragon Ball Super: Vegeta ottiene la trasformazione di Yardrat nella fan art di un utente

L'ultimo arco narrativo del manga di Dragon Ball Super ha messo in scena diversi avvenimenti interessanti, tra cui spicca senza dubbio il particolare allenamento di Vegeta. La crescita del principe dei Saiyan ormai è tutt'altro che utopica, ed un fan dell'opera ha deciso di immaginare una nuova trasformazione del personaggio realizzando un artwork.

In calce all'articolo potete dare un'occhiata all'immagine, in cui l'utente Kreative Ladka ha raffigurato un power up ispirato alla tecnica del Controllo dello Spirito, molto simile - per lo meno sul fronte estetico - all'Ultra Istinto del rivale Goku. Come illustrato nel capitolo 55 di Dragon Ball Super del resto, il Controllo dello Spirito è la base dell'allenamento su Yardrat e come nel caso dell'UI, richiede una concentrazione fuori dal comune per essere padroneggiato.

Vegeta cerca ormai da anni di colmare il gap con Kakarot, ed il suo nuovo percorso potrebbe permettergli si sbloccare un potenziale nascosto. La manipolazione avanzata dei Ki è uno dei punti centrali nell'allenamento dei guerrieri di Yardrat, e la possibilità di sbloccare tecniche come il teletrasporto, la clonazione e la guarigione rapida potrebbe davvero permettere al principe dei Saiyan di fare il salto di qualità.

E voi cosa ne pensate? Vi piace la fan art? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui voleste vedere Vegeta mentre utilizza l'Ultra Istinto invece, vi reindirizziamo alla splendida fan art di Dragon Ball Super pubblicata pochi giorni fa.