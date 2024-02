Dragon Ball Super, Vegeta ottiene l'Ultra Istinto? Non è come sembra!

Super Dragon Ball Heroes è l'anime non canonico di TOEI Animation che promuove l'omonimo videogioco arcade. L'anime di Super Dragon Ball Heroes ha inscenato scontri epici, oltre che trasformazioni incredibili e uniche. Con la nuova puntata della Meteor Mission Saga, però, la serie potrebbe essersi superata!

L'Ultra Istinto è la forma più forte al momento a disposizione di Goku, una tecnica ottenuta attraverso l'allenamento con l'angelo Whis e che al momento è una sua esclusiva. Vegeta non è infatti stato capace di padroneggiare questo status, che richiede un animo calmo e imperturbabile. Il principe ha intrapreso la strada della distruzione, ottenendo l'Ultra Ego. Eppure, nell'ultima puntata di Super Dragon Ball Heroes Vegeta pare sfoderi l'Ultra Istinto.

Nell'ottobre del 2023 è stata inaugurata la Saga Meteor Mission di Super Dragon Ball Heroes, un nuovo arco narrativo che abbandona lo stile classico in favore di animazioni in CGI che derivano da quelle del videogioco Bandai. A minacciare i protagonisti di Super Dragon Ball Heroes Meteor Mission è Majin Ozotto, un demone infernale che può copiare l'aspetto degli avversari e divorarli ottenendone i poteri.

La terza puntata di questa storia porta avanti lo scontro, con i guerrieri della pattuglia temporale e quelli dell'Universo 7 che si dividono per occuparsi ciascuno di una copia di Ozotto. Durante il combattimento di Vegeta, soverchiato da una copia di Janenba, accade qualcosa che ha generato confusione. Quando il principe si rialza dopo la sconfitta, scatena tutto il suo potere. Ebbene, in quel momento sembra che Vegeta ottenga l'Ultra Istinto.

Per quanto questo scenario possa essere affascinante, purtroppo non è così. Sebbene Vegeta pare abbia i capelli argentati e un'aura biancastra piuttosto particolare, quello da lui esibito non è l'Ultra Istinto, ma il Super Saiyan Blue Evo. Il fraintendimento è causato dalle particolari luci che riflettono sulla capigliatura in CGI del principe.