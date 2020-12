Dragon Ball Super: Vegeta è un pattugliatore galattico nell'epica back cover del volume 14

Uno dei più grandi punti a sfavore dell'ultima saga di Dragon Ball Super, l'arco narrativo del Prigioniero della Pattuglia Galattica, ha toccato il personaggio di Vegeta. Nonostante la volontà di redenzione e la sua crescita come uomo, Toyotaro e Toriyama lo hanno nuovamente messo da parte nello scontro finale.

Il Principe dei Saiyan aveva tra le mani un potere tale da rimediare all'errore di Goku, tuttavia, per l'ennesima volta, i riflettori si sono incentrati sul protagonista. Lo scontro tra Vegeta e il malvagio stregone è stato al di sotto delle aspettative nonostante un sotterfugio narrativo per includere il Principe nell'attacco finale. Ad ogni modo, con il capitolo 67 si chiuderà definitivamente il capitolo Molo per far posto alla nuova saga di cui non sappiamo ancora nulla.

Come se ciò non bastasse, la cover del volume 14 di Dragon Ball Super non aveva lasciato apparentemente alcun spazio per Vegeta che, di contro, riempirà per intero la back cover del tankobon. L'illustrazione di Toyotaro in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, ritrae il Principe dei Saiyan di spalle nella stessa posizione di Goku e in abiti da Pattugliatore Galattico, con l'unica differenza che l'iconico anti-eroe è ritratto da solo.

Nonostante il dispiacere di alcuni fan per l'ennesima rappresentazione in solitudine, il design è stato particolarmente apprezzato dalla community. E voi, invece, cosa ne pensate della back cover, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.