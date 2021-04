Dragon Ball Super: Vegeta è finalmente pronto al passo successivo?

Dopo aver eliminato la minaccia di Molo, Goku è tornato ad allenarsi in compagnia di Whis per padroneggiare l'Ultra Istinto Perfetto. Nel frattempo, Vegeta si è reso conto che il suo addestramento sul pianeta Yardrat si è rivelato quasi inutile. Il principe dei Saiyan, però, è pronto a compiere il passo successivo in Dragon Ball Superz.

Negli ultimi capitoli del manga, Beerus ha offerto il suo prezioso aiuto a Vegeta. Consapevole di non poter ambire all'Ultra Istinto, per il quale ci vuole una calma innata, il Principe dei Saiyan percorre la via opposta, ossia quella dell'Hakai, la tecnica segreta degli Dei della Distruzione.

Sebbene sia ancora lontano dal padroneggiare questa abilità, Vegeta si è dimostrato uno studente serio e sottoponendosi alle provocazioni di Beerus, in poco tempo ha imparato le basi dell'Hakai, la quintessenza di qualsiasi Dio della Distruzione.

Per riuscire a dominare questa tecnica, come spiegato dallo stesso Beerus, Vegeta dovrà dimenticare le colpe del suo passato, arrivando a "nuova vita". Il dio del Settimo Universo sembra averlo scelto come suo erede, d'altronde il temperamento e la facilità con cui si predispone alla distruzione fanno di Vegeta un ottimo studente. Ma il Principe è realmente pronto a muovere questo passo e ad abbandonare qualsiasi concetto appreso finora?

Nel frattempo, pare che Broly sia pronto ad apparire in Dragon Ball Super. Akira Toriyama ha compituo 66 anni, tanti auguri al creatore di Dragon Ball.