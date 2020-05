Dragon Ball Super: Vegeta raggiunge l'Ultra Istinto, ma solo in un'illustrazione

Gli ultimi capitoli di Dragon Ball Super hanno dato il via alla battaglia per il destino della Terra, lasciando tuttavia da parte uno dei protagonisti dell'opera, Vegeta. La sorte del Principe dei Saiyan lo sta ancora tenendo sul Pianeta Yardrat, al fine di completare l'addestramento prima dell'inevitabile.

Goku ha già iniziato a combattere contro Molo in una battaglia che sembra essere alla pari, seppur lo stregone sembri nascondere ancora qualche asso nella manica. Già da qualche mese, infatti, le teorie in merito alla sconfitta del protagonista contro l'ex prigioniero si sono infittite a favore di Vegeta, ovvero colui che, stando alle opinioni dei fan, ne uscirà vincitore dalla battaglia. Un'entrata in scena degna di un Principe sarebbe l'ideale per dare a Dragon Ball Super un sapore di novità.

Ad ogni modo, Vegeta si sta allenando duramente presso il Pianeta Yardrat e il pochissimo screen-time dedicato al personaggio non lascia presagire alcun risvolto dall'addestramento. A tal proposito, un fan, un certo AubreiPrince, ha immaginato il saiyan con l'Ultra Istinto, prendendo in prestito lo stile dell'anime per donare maggiore fedeltà all'illustrazione. La rappresentazione artistica in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, è stata notevolmente apprezzata dalla community, merito del tratto molto vicino a quello di Yamamuro, character designer della serie animata.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa fan-art, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.