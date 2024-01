Dragon Ball Super, Vegeta riuscirà a oltrepassare l'Ultra Ego?

L’arco di Granolah ha portato novità nel mondo di Dragon Ball Super, come l’inaspettato ritorno di Freezer con una nuova e inquietante forma, ma anche il debutto dell’Ultra Ego di Vegeta. Considerata come una risposta all’Ultra Istinto raggiunto da Goku, questa forma del Principe dei Saiyan potrebbe però lasciare spazio ad ulteriori evoluzioni.

Raggiunta da Vegeta tramite gli allenamenti al fianco del dio della distruzione Beerus, l’Ultra Ego è una tecnica molto peculiare, dato che si struttura attorno ai danni subiti dagli avversari. Invece che evitare gli attacchi in maniera del tutto naturale e istintiva, come avviene nella forma di Goku, l’Ultra Ego invita l’utilizzatore a prendere danni, poiché i suoi colpi successivi saranno molto più potenti di quelli subiti. Questa peculiarità si adatta molto bene allo stile di combattimento di Vegeta, il quale può immagazzinare il potere della distruzione, rispendendolo poi al nemico sottoforma di raggi d’energia estremamente potenti e letali.

In questa forma Vegeta può anche attingere alla tecnica dell’Hakai, potere distintivo degli dèi della distruzione. L’Ultra Ego ha, però, anche pesanti conseguenze sull’utilizzatore. Vegeta ha bisogno di allenarsi molto per raggiungere un livello di resistenza e resilienza tale da consentirgli un netto vantaggio in battaglia usando la forma, e da questa supposizione deriva la possibile esistenza di una trasformazione ulteriore, più ridefinita dell’Ultra Ego, proprio come abbiamo visto per quel che riguarda l’Ultra Istinto di Goku.

In sostanza, Vegeta può quasi certamente puntare più in alto nella gestione dell’Ultra Ego, sia in termini di energia richiesta ma soprattutto in termini di potenza offensiva. Prima di salutarci, vi lasciamo scoprire cosa accadrebbe se Gohan dovesse diventare Dio della Distruzione, e al motivo che ha spinto Zeno a cancellare sei universi.