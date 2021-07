Dragon Ball Super: Vegeta riuscirà a sconfiggere il Sopravvissuto Granolah?

L'intensa battaglia preannunciata all'inizio della saga del Sopravvissuto di Dragon Ball Super è ormai iniziata da diversi capitoli. Goku ha subito una rapida sconfitta, e Granolah si è ritrovato contro l'abile e sicuro di sé Vegeta. Il Principe dei Saiyan sarà davvero in grado di sconfiggere il guerriero più potente dell'universo?

L'esperienza di Vegeta sul campo di battaglia ha sorpreso non poco il ceruleano, rimasto scioccato successivamente di fronte alla nuova trasformazione dell'avversario. Il Saiyan infatti ha deciso di superare i propri limiti ancora una volta, risvegliando la forma denominata, non ancora ufficialmente, Distruttore Divino. Legato molto probabilmente agli insegnamenti del Dio della Distruzione Beerus, questo inedito stadio evolutivo potrebbe portare in vantaggio Vegeta, che al momento dell'attivazione sembra essere guarito da tutte le ferite riportate fino a poco prima.

Secondo alcune teorie, il desiderio di Granolah ha consentito a quest'ultimo di attingere a poteri e capacità combattive considerate tra le migliori e le più efficaci nell'universo. Non esclude quindi la possibilità che anche altri combattenti abbiano tale abilità, e che possano nascere per la prima volta nuovi poteri in grado di superare il suo livello. Se Vegeta fosse quindi riuscito a raggiungere una forma unica, mai apparsa prima del desiderio, il Principe sarebbe in netto vantaggio sul Sopravvissuto, e potrebbe davvero uscire vittorioso dal combattimento.

Tuttavia, la tecnologia ceruleana a disposizione di Granolah, unita al suo attuale livello, già rivelatosi impressionante, potrebbe mettere ulteriormente in difficoltà il Principe dei Saiyan. Voi cosa vi aspettate dallo scontro? Fatecelo sapere nella sezione commenti.

Ricordiamo che la frase finale del capitolo 74 è stata cancellata dalla versione inglese, e vi lasciamo all'ipotetica colorazione della nuova forma di Vegeta.