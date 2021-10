Dragon Ball Super: Vegeta sa davvero qualcosa sulla famiglia di Goku?

Akira Toriyama e Toyotaro si vogliono giocare il loro asso nella manica nei prossimi capitoli di Dragon Ball Super per svelare maggiori retroscena su una delle figure più apprezzate in tutto all'immaginario. All'interno di tutto questo, tuttavia, Vegeta potrebbe avere un ruolo ben più grande di quanto si possa immaginare.

Finalmente in rete sono trapelati i primi spoiler del capitolo 77 di Dragon Ball Super che si sono per larga parte incentrati sul passato di Bardak e il suo incontro con la famiglia di Granolah. All'epoca, infatti, i Saiyan erano stati inviati da Freezer su Cereal per sterminarne la popolazione e conquistare il Pianeta sotto il nome della bandiera dell'Imperatore del Male.

Ad ogni modo, durante un breve ritorno al presente, è Vegeta a spiegare che Bardak è il nome del padre di Goku, un dettaglio apparentemente insignificante ma che potrebbe nascondere maggiori informazioni. Il Principe dei Saiyan, infatti, ha lavorato per quasi 25 anni insieme al fratello maggiore del protagonista, Raditz, e quest'ultimo potrebbe aver raccontato qualche retroscena sulla sua infanzia e sulla famiglia di Goku.

Si tratta solamente di un'ipotesi, di un'eventualità che potrebbe però portare a nuovi sviluppi e, inevitabilmente, a migliorare la caratterizzazione del nostro eroe. Non ci resta dunque che attendere i prossimi capitoli per conoscere se davvero Vegeta conosce qualcosa di più sulla famiglia di Goku che non ha mai raccontato prima. E voi, invece, cosa ne pensate di questa possibilità? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.