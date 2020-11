Dragon Ball Super: Vegeta salverà la Terra da Molo in un manga fan-made

Gli ultimi avvenimenti di Dragon Ball Super sono rientrati nella sfera del prevedibile dopo che Goku ha preso una decisione a dir poco scellerata per il bene della Terra e dei suoi abitanti. Chi potrebbe prendere in carica il compito di correggere gli errori del protagonista è proprio Vegeta, ancora lontano dal campo di battaglia.

La saga di Molo è agli sgoccioli e già con il capitolo 66 di Dragon Ball Super di questo mese potremo assistere alla conclusione dell'attuale arco narrativo e ricevere un assaggio del futuro del franchise durante il Jump Festa 2021. A causa di Goku, che non ha voluto ascoltare i suggerimenti di Jaco e Whis, ora la Terra è in grave pericolo e potrebbe esplodere qualora Molo assorbisse ulteriore energia dagli attacchi del saiyan.

L'unico a poter fare qualcosa sembra essere Vegeta che, grazie alla tecnica della Fissione Spirituale Forzata, può rimuovere parti di energia dal corpo dello stregone e separarlo dalla fusione con il pianeta. Un fan, un certo Kami Sama Explorer, ha voluto omaggiare così gli ultimi istanti della battaglia in un paio di tavole originali, le stesse allegate in calce alla notizia, dove Vegeta prende la decisione di utilizzare il teletrasporto per allontanare Molo dalla Terra e sacrificarsi per il bene dell'umanità.

Poche pagine ma che potrebbero davvero predire l'esito dello scontro. Non ci resta che attendere le prossime settimane per conoscere come terminerà la saga del Prigioniero della Pattuglia Galattica.