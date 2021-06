Dragon Ball Super: Vegeta in scala 1:1 in una statua dal costo esorbitante

Il mondo del merchandising di anime e manga è sempre più florido e, grazie a un gran numero di collezionisti sparsi per il globo, il numero di prodotti e la loro tipologia cresce sempre di più. Ci sono quindi action figure e statuette a basso prezzo così come le statue enormi e in scala 1:1. Dragon Ball Super si è proprio dotato di una di queste.

LX Studio ha lanciato una statua a tema Dragon Ball Super con un Vegeta disponibile in diverse modalità.

Statua in scala 1:1 più un busto 1:1 al prezzo complessivo di 2667€;

Statua in scala 1:1 al prezzo di 2308€;

Il busto in scala 1:1 al prezzo di 538€;

La statua in scala 1:4 al prezzo di 402€;

Il busto in scala 1:4 più tre teste che raffigurano Vegeta in Super Saiyan, Super Saiyan Blue e normale con scouter gratuito per l'ordine.

Potete quindi trovarvi un Vegeta in scala reale in casa. Le dimensioni divulgate sono 95x99x220cm per la statua in scala 1:1, 23,8x24,8x55cm per la statua in scala 1:4. La statua è dotata di LED e sarà disponibile nell'ultimo trimestre del 2021, ma LX Studio ha già reso disponibile il preordine. Vi farebbe piacere avere il principe dei saiyan di Dragon Ball Super nella vostra stanza? Le foto sono disponibili nel tweet in basso.



