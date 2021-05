Dragon Ball Super: Vegeta sfida Molo in questo fantastico video fanmade

Mentre l'intera community ancora attende il ritorno della serie animata, un fan ha adattato in video il capitolo 62 del manga di Dragon Ball Super. Ecco come apparirebbe nell'anime la sfida tra Vegeta e Divoratore di Pianeti Molo.

TOEI Animation ha da poco annunciato di essere al lavoro su una nuova pellicola di Dragon Ball Super, film che uscirà nel 2022 e che molto probabilmente rilancerà il franchise. In attesa di quel momento, però, rivedere l'anime, fermo al Torneo del Potere, è quasi impossibile. Per scongiurare l'attesa, sul proprio canale YouTube l'utente MochaZ7 ha realizzato uno spettacolare adattamento della battaglia tra Vegeta e Molo.

Stando alle prime informazioni trapelate, la nuova pellicola si concentrerà su un evento inedito e non dovrebbe dunque portare avanti la serie animata. Per cui, la clip realizzata dall'artista è l'unico modo di vedere la Saga del Prigioniero della Pattuglia Galattica in video.

Il lavoro fanmade si concentra sul capitolo 62 del manga, capitolo in cui il Principe dei Saiyan si lancia all'attacco di Molo, che finisce per fermarlo e sottrargli le energie grazie al suo potere. Per essere un progetto realizzato da un utente che si autodefinisce "novizio" e realizzato con un budget limitato, il risultato è a dir poco stupefacente. E a voi cosa ve ne pare di questa clip? Vi piacerebbe vedere altri lavori del genere?

