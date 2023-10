Dragon Ball Super: Vegeta è più simile a Goku di quanto ammetterebbe mai

In Dragon Ball Super: Super Hero Goku e Vegeta giocano un ruolo marginale, ma anche se in secondo piano i due Saiyan stanno comunque cercando di spingersi oltre i propri limiti. Se Kakarot sta tentando di aiutare Broly a controllare i suoi poteri selvaggi allenandosi sul piano fisico, il principe dei Saiyan sta invece allenando il suo spirito.

Convinto di possedere ormai un corpo temprato dalle mille battaglie combattute, Vegeta ha deciso di concentrarsi sul controllo del Ki, da lui ritenuto un suo punto debole. Il principe, padre di Trunks e Bulla e marito di Bulma, è divenuto molto più maturo e saggio e questo è accaduto proprio a causa della forte rivalità con Kakarot.

La rivalità tra Goku e Vegeta in Dragon Ball Super è alimentata dal desiderio di diventare superiori all'altro, ma nel profondo ha cambiato radicalmente il principe. Rimasto nell'ombra di Kakarot per molto tempo, alla fine Vegeta gli è divenuto molto più simile di quello che lui ammetterebbe mai.

Vegeta ha fallito nel controllare l'Ultra Istinto, cosa in cui parzialmente è riuscito Goku. Nel tentare di non restare indietro al rivale, Vegeta ha allora cercato di approfondire la tematica dell'Hakai sotto la guida di Beerus. Tuttavia, il principe sembra non essere più portato nemmeno nella strada della distruzione totale.

Per avere una mentalità come quella degli dei della distruzione occorre non avere sensibilità, un cuore completamente coinvolto nella tematica della distruzione. A causa della vicinanza con Goku, però, Vegeta è divenuto buono nel profondo del suo cuore, divenendo fin troppo simile al suo odiato rivale. Fino a ora Vegeta non è stato in grado di padroneggiare l'Hakai, ma dopo aver fatto "pace" con le sue origini Saiyan nel corso della Saga di Granolah qualcosa potrebbe essere cambiato.