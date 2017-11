Dragon Ball Super: grandi novità per Vegeta nell'episodio 117!

Secondo quanto rivelato questa settimana dal magazine nipponico, il Principe dei Saiyan del Settimo Universo sta per tornare al centro dell’attenzione, e come suo solito tenterà una mossa piuttosto azzardata...

Attenzione possibile Spoiler

Se nel corso degli anni (e delle serie del sempre più vasto universo di Dragon Ball) il personaggio di Vegeta ha dimostrato di essere profondamente cambiato, un suo peculiare tratto è rimasto del tutto invariato: l'eterna ossessione di raggiungere - e superare - il rivale Kakaroth.



Attraverso la sinossi completa dell’episodio 117 di Dragon Ball Super, che ricordiamo verrà trasmesso sulla rete FujiTV fra due domeniche, apprendiamo appunto che il Saiyan cercherà di forzare il risveglio del suo Ultra Istinto. Ve la proponiamo di seguito, opportunamente tradotta.

Dragon Ball Super 117 - Resa dei conti dell'amore! Gli Androidi contro l'Universo #2!

La coppia di android salva Goku dal pericolo! Ribrianne prende di mira il guerriero, spossato dopo un’intensa battaglia! Ma è in quel momento che intervengono C-17 e C-18! C-18 prende il posto di Goku e sfida Ribrianne in un duello uno-contro-uno, mentre C-17 si batte con Rozie. Riusciranno i due fratelli a prevalere contro le guerriere più potenti del Secondo Universo?!

Questa settimana: Vegeta imiterà Goku e diverrà Ultra?! Allo scopo di ricorrere all’Ultra Istinto, Vegeta imita Goku e cerca di agire inconsciamente! Tuttavia fallisce nell’impresa e subisce l’attacco di Katopesla!

Nonostante si sia allenato assieme allo stesso Goku sotto la guida dell’angelo Whis, si direbbe dunque che Vegeta dovrà faticare ancora molto per raggiungere finalmente l’Ultra Istinto esibito già da due volte dall'odiato rivale. È probabile che il guerriero non abbia ancora il giusto “elemento scatenante”, ma noi non abbiamo dubbi sul fatto che il duello con Toppo lo spingerà a superare ancora una volta i propri limiti.