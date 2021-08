Dragon Ball Super: Vegeta nella nuova trasformazione a colori, cattivo e distruttivo

Il capitolo 74 di Dragon Ball Super ha colpito tutti. Vegeta ha molti fan in giro per il mondo che per anni l'hanno visto prenderle a destra e a manca, anche in quei momenti in cui sembrava finalmente poter avere un ruolo di spicco come il protagonista Goku. Toyotaro e Akira Toriyama finalmente gli concederanno un momento di vittoria?

Non lo sappiamo ancora, ma intanto la trasformazione di Vegeta in Dragon Ball Super 74 ha innescato una serie di considerazioni ma anche di omaggi da parte del pubblico. Sono in tanti ad aver colorato il principe dei saiyan, ma c'è anche chi ha deciso di ridisegnarlo completamente per dare la propria visione di Vegeta in Ultra Istinto distruttivo.

Tra questi c'è KVN che ha mostrato su Twitter il suo risultato, condividendo nel tweet successivo anche il work in progress, presentando ogni singolo passaggio. KVN ha però deciso di modificare l'espressione sul viso del saiyan, rendendolo molto più cattivo e con un piglio distruttivo. In basso potete osservare l'immagine dove Vegeta sprizza di energia viola, con tanto di capelli colorati diversamente dal solito.

Sarà davvero così il principe dei saiyan a colori oppure c'è da aspettarsi una versione completamente diversa da Toyotaro e Akira Toriyama?