Dragon Ball Super: Vegeta è diventato trend mondiale dopo il capitolo 61

Dopo tanto tempo di attenzioni dedicate solo a Goku, Dragon Ball Super regala una fase di notorietà anche a Vegeta, il principe dei saiyan. Il coprotagonista di Dragon Ball Super ha sempre dovuto vivere nell'ombra del rivale, ma ora le attenzioni si sono concentrate su di lui grazie al capitolo 61.

Ieri 18 giugno è stato pubblicato su MangaPlus Dragon Ball Super 61 che ha messo in scena lo scontro tra Molo e Vegeta. È stato quindi il turno del principe dei saiyan nel far vedere cosa sa fare, dopo il turno di Goku toccato qualche capitolo fa. Se l'Ultra Istinto non ha avuto grande effetto contro Molo, lo stesso non si può dire per la nuova tecnica di Vegeta che ha costretto Molo non solo a ritirarsi ma a giocare il suo ultimo asso nella manica.

Nonostante il finale, i fan di Dragon Ball Super si sono scatenati nei commenti su Vegeta che ha ottenuto finalmente il ruolo da protagonista nel manga, anche se per breve tempo. In tanti sono stati contenti di vedere questo lato del principe, con qualcuno che lo ritiene un personaggio molto più interessante del sempre identico Goku. Qualcuno però si è anche lamentato e ha commentato che Toyotaro alla fine ha deciso di mettere al tappeto Vegeta per ridare il ruolo di protagonista a Kakaroth.

Voi come la pensate sugli eventi del capitolo 61 di Dragon Ball Super?