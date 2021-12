Dragon Ball Super, Vegeta Ultra Ego a colori debutterà ufficialmente al Jump Festa

Negli ultimi capitoli del manga di Dragon Ball Super, il Principe dei Saiyan ha fatto molto parlare di sé. Nel corso della sua battaglia con Granolah il vendicatore, Vegeta ha mostrato una nuova, potentissima trasformazione, l'Ultra Ego. In attesa di vederla nella serie anime, la versione a colori debutta al Jump Festa 2021!

L'Ultra Ego, protagonista di numerosi artwork fanmade, debutterà ufficialmente nella sua versione a colori durante il grande evento di Shueisha. La community finora ha dato per scontato che questa trasformazione di base utilizzasse il colore viola, ma al Jump Festa 2021 potremmo assistere a una grande sorpresa. Come segnalato dall'utente Twitter @DBSChronicles, la verità sull'Ultra Ego la scopriremo solamente il 18 dicembre, data in cui si terrà il panel dedicato a Dragon Ball Super.

In quella sede, l'opera di Toriyama e Toyotaro sarà grande protagonista. Il fandom attende novità sulla prossima pellicola in uscita nel 2022, Dragon Ball Super: Super Hero, e perché no anche sulla serie anime, che potrebbe tornare proprio in seguito al lungometraggio.

L'unica certezza, per ora, è che finalmente il pubblico conoscerà la colorazione ufficiale dell'Ultra Ego, la tecnica esclusiva di Vegeta che consentirà al Principe di rivaleggiare l'Ultra Istinto di Goku. L'aura viola immaginata dai fan, in correlazione con l'Hakai di Beerus, risulterà veritiera oppure no?

In attesa di scoprirlo, vi lasciamo a un artwork di Gogeta Mega Ego Ultra Istinto e all'ultima cover di Dragon Ball Super Gallery.