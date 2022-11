Dragon Ball Super: Vegeta Ultra Ego in un'illustrazione perfetta come nuovo wallpaper

Dragon Ball Super non ha ripreso soltanto la storia da dove si era conclusa a seguito della saga di Majin Buu, ma ha avuto anche il compito di rivitalizzare un personaggio che fino a quel momento, Vegeta, aveva dichiarato la superiorità di Goku. Il Principe dei Saiyan, in questo seguito, è finalmente tornato al centro della scena.

Toriyama e Toyotaro non si sono però fermati qui in quanto hanno voluto lavorare sulla caratterizzazione di Vegeta, sui sentimenti del guerriero e sulla sua volontà di redenzione. Il tutto è stato reso ancor più evidente con un nuovo ed incredibile power-up, il micidiale Ultra Ego, che unisce l'ardore saiyan all'hakai di un dio della distruzione.

Questa inedita forma ha raccolto un enorme apprezzamento in rete, merito anche dei nuovi colori in contrapposizione a quelli dell'Ultra Istinto di Goku. Proprio a questa ormai celebre trasformazione un artista giapponese, un certo Kakeru, ha dedicato un'illustrazione, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia. Notiamo infatti il Principe con i vestiti a brandelli, l'orecchino sull'orecchio sinistro e uno sguardo impavido, l'ideale per cambiare il wallpaper del vostro smartphone.

Secondo voi, invece, come si evolverà ulteriormente l'Ultra Ego di Vegeta in futuro? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento qua sotto.