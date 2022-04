Dragon Ball Super, Vegeta Ultra Ego mostra la sua possanza in una splendida fan art

Il manga di Dragon Ball Super prosegue la sua pubblicazione mensile. Il maestro Akira Toriyama e il suo allievo Toyotaro stanno dando vita a degli archi narrativi molto coinvolgenti, con personaggi sempre più potenti, tanto da farci sembrare Goku e Vegeta quasi deboli.

In Dragon Ball Super 83, disponibile su Manga Plus, abbiamo visto per la prima volta la battaglia del passato tra Bardack e Gas, con il Saiyan che ha avuto la meglio. In attesa di tornare da Goku e Vegeta nel presente, un fan ha creato un'illustrazione incredibile del Principe dei Saiyan nella sua forma più potente.

Come possiamo vedere nel tweet di @CerealeanSniper, DB Kakumei ha realizzato uno splendido artwork di Vegeta Ultra Ego, apparso per la prima volta in Dragon Ball Super 75. Nell'illustrazione, realizzata in bianco e nero, Vegeta punta il cielo con il suo sguardo fiero, da vero Principe dei Saiyan. La sua tuta da combattimento è fatta a pezzettini, e lascia intravedere la muscolatura super dettagliata disegnata da DB Kakumei.

Il personaggio di Vegeta Ultra Ego ha fatto una breve apparizione finora in Dragon Ball Super, ma siamo sicuri che in futuro avremo altre occasioni di vederlo all'opera. La sua nuova forma risulta comunque apprezzatissima dai fan, visti anche i tratti in comune con il Super Saiyan 3.