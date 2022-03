Dragon Ball Super: Vegeta Ultra Ego nelle pagine a colori del Volume 17

L'attuale saga del manga di Dragon Ball Super ha permesso ai lettori di scoprire il passato della razza Saiyan, di approfondire la personalità di un personaggio a cui il fandom è molto affezionato e di assistere al debutto di una nuova, potentissima trasformazione. Ecco l'Ultra Ego di Vegeta nella sua colorazione ufficiale.

Portati con l'inganno sul Pianeta Cereal dagli Heeters, Goku e Vegeta si trovano faccia a faccia con il misterioso Granolah, il quale è convinto che i Saiyan siano i principali imputati per l'estinzione della sua razza. Carico di rancore, si fa beffe di Goku, sfruttando il desiderio espresso in precedenza al Drago del suo pianeta.

Con Goku che perde la sua occasione, è Vegeta a scendere sul campo di battaglia. Il principe dei Saiyan intende rimediare all'onta subita nel corso dello scontro con Moro, mostrando i risultati del lungo allenamento al fianco di Beerus. Per la prima volta, Vegeta scatena l'Ultra Ego.

Nella versione a colori di Dragon Ball Super Vol. 17, recentemente rilasciata in Giappone, vediamo la tinta ufficiale di questa forma. Secondo Toyotaro, l'Ultra Ego di Vegeta è di colore viola. L'aura e i capelli del principe, assumono dunque questa pigmentazione. Inoltre, al Saiyan mancano le sopracciglia, come nel Super Saiyan 3. La nuova trasformazione di Dragon Ball Super presenta alcuni problemi, e non è nemmeno stata sufficiente per contrastare Granolah. La rivedremo, in futuro?