Dragon Ball Super: Vegeta Ultra Ego ma lo stile è quello di Shintani in un'illustrazione

Dopo innumerevoli capitoli relegato nell'ombra dell'eterno rivale, finalmente Vegeta è tornato al centro della narrazione con un power-up coerente al suo personaggio e allo stesso tempo estremamente micidiale. Ma come apparirebbe questa nuova forma con lo stile del celebre design Naohiro Shintani?

Il piano di Vegeta si è rivelato efficace, una battaglia in cui il nostro eroe ha preferito portare Granolah ad accettare il suo comportamento esattamente speculare a quello dei saiyan che tanti anni fa sterminarono la sua razza. Tuttavia, per riuscire nell'impresa, il Principe ha dovuto sfoderare l'Ultra Ego, l'asso nella manica appreso durante l'addestramento con Beerus.

E l'artista Totally Not Mark, un nome già conosciuto tra gli illustratori a tema Dragon Ball, ha recentemente dedicato la sua ultima fan-art proprio a Vegeta Ultra Ego, proponendo però il personaggio con lo stile ormai amatissimo di Naohiro Shintani, il designer di Dragon Ball Super: Broly. Ad ogni modo, potete dare un'occhiata al suo lavoro in questione tra gli allegati in calce alla notizia con tanto di confronto con la controparte originale.

