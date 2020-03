Dragon Ball Super: e se fosse Vegeta il vero protagonista dello scontro con Moro?

Il capitolo 58 di Dragon Ball Super, dopo un'attesa estenuante ma che ha riproposto i Guerrieri Z all'azione per difendere la Terra, ha finalmente svelato l'esito dell'allenamento di Goku. La battaglia finale sta per cominciare, eppure l'esito dello scontro potrebbe non essere poi così scontato.

Anche se Goku pare aver appreso i segreti dell'Ultra Istinto Omen, il breve istante di stupore di Moro potrebbe rivelarsi presto nient'altro che pura eccitazione in virtù della battaglia. Lo stregone ha celato i propri pieni poteri fino ad ora e non è per nulla escluso che possa scoprire l'ennesimo asso dalla manica nel combattimento con il protagonista.

Dragon Ball ci ha abituati più volte ai deus ex machina dalle sembianze di personaggi giunti sul campo di battaglia all'improvviso, forti di un nuovo power-up. Mentre Goku è arrivato sulla Terra appena in tempo per aiutare i suoi amici, la sorte di Vegeta è ancora incerta e non ci stupiremmo se il saiyan apparisse improvvisamente in un momento di difficoltà di Son, proprio come quella volta che aiutò il rivale contro Metal Cooler nel nono film basato sul franchise o ancora contro il cyborg numero 19.

Questa ipotesi ci porta anche a chiederci quali risultati possa ottenere il Principe dei Saiyan dall'addestramento sul Pianeta Yardrat. E chissà, dunque, che possa essere proprio Vegeta a porre fine alla minaccia di Moro. Ad ogni modo, queste non sono altro che mere speculazioni e non ci resta che attendere i futuri capitoli di Dragon Ball Super per scoprire le sorti dello scontro. E voi, invece, quali risvolti vi aspettate da questa battaglia? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.